Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 23 серию

11 октября на канале ICTV вышла 23 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 23 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 23 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В новой серии криминалисты берутся за расследование одновременно двух убийств с похожими телесными повреждениями, а именно: гематомами, ссадинами и, что самое удивительное - следами масла с шиммером. Тело одного мужчины нашли на автобусной остановке, а другого в подвале. За что расплатились жизнью погибшие? Тем временем, в Гончара возникли проблемы на работе. Прокуратура вызывает его на допрос и ему нужно быть временно отстраненным от своих обязанностей ... Что же случилось? Неужели Илья Левченко нашел способ отомстить сопернику?

23 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.