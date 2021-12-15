Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 23 серию

15 декабря 2021 10:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 23 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 23 серию
пресс-служба канала ICTV

11 октября на канале ICTV вышла 23 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 23 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Читайте такжеВскрытие покажет-2: стала известна дата премьеры криминального детектива
Смотрите в 23 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В новой серии криминалисты берутся за расследование одновременно двух убийств с похожими телесными повреждениями, а именно: гематомами, ссадинами и, что самое удивительное - следами масла с шиммером. Тело одного мужчины нашли на автобусной остановке, а другого в подвале. За что расплатились жизнью погибшие? Тем временем, в Гончара возникли проблемы на работе. Прокуратура вызывает его на допрос и ему нужно быть временно отстраненным от своих обязанностей ... Что же случилось? Неужели Илья Левченко нашел способ отомстить сопернику?

23 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы Вскрытие покажет 2 сезон

Материалы по теме

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 22 серию
Сериалы

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 22 серию
Разница в возрасте - смотреть онлайн 10 серию от 06.12.2021
Сериалы

Разница в возрасте - смотреть онлайн 10 серию от 06.12.2021
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 21 серию
Сериалы

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 21 серию
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.12.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.12.2021)

Популярное на сайте

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление

Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)

Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK