Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 24 серию

На канале ICTV вышла 24 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 24 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 24 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Бюро расследований берется за убийство футбольного фаната. Возле его тела найден флаг команды противника, поэтому скорее всего преступление совершил ультрас команды-соперника. Однако у Олега Гончара появилась другая версия, как только он пообщался с футбольными фанами, которые могли бы быть причастными к убийству...

24 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.