Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 24 серию
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Бюро расследований берется за убийство футбольного фаната. Возле его тела найден флаг команды противника, поэтому скорее всего преступление совершил ультрас команды-соперника. Однако у Олега Гончара появилась другая версия, как только он пообщался с футбольными фанами, которые могли бы быть причастными к убийству...
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