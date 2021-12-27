Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 24 серию

27 декабря 2021 22:58 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 24 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 24 серию
пресс-служба

На канале ICTV вышла 24 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 24 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 24 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Бюро расследований берется за убийство футбольного фаната. Возле его тела найден флаг команды противника, поэтому скорее всего преступление совершил ультрас команды-соперника. Однако у Олега Гончара появилась другая версия, как только он пообщался с футбольными фанами, которые могли бы быть причастными к убийству...

24 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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