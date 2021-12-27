Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 25 серию

На канале ICTV вышла 25 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 25 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 25 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

7-летний юноша скатился с лестницы и умер сразу после ссоры с будущей мачехой. По заключению судмедэксперта, парень умер от внезапной смерти во время эпилепсии, однако Олег Гончар не исключает версию убийства. По словам отца, между его новой подругой и сыном были очень сложные отношения... Несчастный случай или убийство? Чья версия окажется правдивой?

25 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.