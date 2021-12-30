Игры детей старшего возраста: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.12.2021)

28 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 12 серия сериала Игры детей старшего возраста. 12 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Сюжет сериала Игры детей старшего возраста: В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток. В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем. Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении – учителя, родители и ученики – так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере. Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня – скандально известный адвокат Ярослав Колесников. Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.

12 серию сериала Игры детей старшего возраста смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.