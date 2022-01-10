Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 26 серию

На канале ICTV вышла 26 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 26 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 26 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

На этот раз криминалисты расследуют убийство врача. Неизвестный перерезал ему сонную артерию. Как оказалось, многие его коллеги претендовали на место заведующего отделением. Неужели ради должности можно пойти на такое ужасное преступление? И кто решился на это?

26 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.