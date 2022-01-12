Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 28 серию

12 января 2022 16:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 28 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 28 серию
пресс-служба

На канале ICTV вышла 28 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 28 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 28 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В последней серии Яна и Олег Гончар расследуют убийство оперативника Александра Петрова, изуродованное тело которого рыбаки нашли в реке. Неизвестный жестоко поиздевался над мужчиной, отрезав ему голову и руки. Параллельно главные герои должны разобраться наконец и с личной жизнью. Сойдется ли опять Яна с бывшим мужем?

28 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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