Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 28 серию

На канале ICTV вышла 28 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 28 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 28 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В последней серии Яна и Олег Гончар расследуют убийство оперативника Александра Петрова, изуродованное тело которого рыбаки нашли в реке. Неизвестный жестоко поиздевался над мужчиной, отрезав ему голову и руки. Параллельно главные герои должны разобраться наконец и с личной жизнью. Сойдется ли опять Яна с бывшим мужем?

28 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.