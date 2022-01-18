Надежда: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)

18 января 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Надежда: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
Надежда: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
пресс-служба канала Украина

18 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 серия медицинской драмы Надежда. 4 серию сериала Надежда смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сериал Надежда – это спин-офф культового проекта «Женский доктор». На этот раз история разворачивается в новой высокотехнологической многопрофильной клинике, где главной героине, талантливому хирургу Надежде, предстоит не только проводить сложнейшие операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются преградой на ее пути к счастью.

Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный). Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания.

4 серию сериала Надежда смотрите 18 января в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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