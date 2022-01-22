Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

22 января 2022 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
пресс-служба канала Украина

23 января на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм простить себя. 1-4 серии сериала Простить себя смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет мелодрамы Простить себя: Когда-то в юности в маленьком городке в провинции Таня родила дочь и под давлением обстоятельств вынуждена была продать её состоятельным приёмным родителям. Спустя годы в столице повзрослевшая и через многое прошедшая Таня встретила девочку и спасла ей жизнь. Это позволило девушке многое понять и переоценить. Но кто из окружения героини все время строит интриги вокруг нее?

Сериал Простить себя от 23.01.2022 смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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