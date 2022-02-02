Водная полиция: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)

2 февраля 2022 01:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Водная полиция: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
Водная полиция: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
пресс-служба канала Украина

1 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 8 серия сериала Водная полиция. 8 серию сериала Водная полиция смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Водная полиция: особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершенных на воде или возле нее.

8 серию сериала Водная полиция смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Водная полиция смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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