Надежда: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)

6 февраля 2022 19:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Надежда: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
Надежда: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
пресс-служба

1 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 19 серия медицинской драмы Надежда. 19 серию сериала Надежда смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеВодная полиция: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)
Сериал Надежда – это спин-офф культового проекта «Женский доктор». На этот раз история разворачивается в новой высокотехнологической многопрофильной клинике, где главной героине, талантливому хирургу Надежде, предстоит не только проводить сложнейшие операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются преградой на ее пути к счастью.

Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания.

19 серию сериала Надежда смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы канал Украина видео смотреть сериалы онлайн сериалы 2022 Надежда сериал Надежда

Материалы по теме

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Игры талантов: правила шоу, в котором призовой фонд почти 2 миллиона гривен
Новости

Игры талантов: правила шоу, в котором призовой фонд почти 2 миллиона гривен
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск от 03.02.2021
Телешоу

Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск от 03.02.2021
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
Сериалы

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK