Водная полиция: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 08.02.2022)

8 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Водная полиция: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 08.02.2022)
Водная полиция: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 08.02.2022)
пресс-служба канала Украина

8 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 серия сериала Водная полиция. 16 серию сериала Водная полиция смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Водная полиция: особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершенных на воде или возле нее.

16 серию сериала Водная полиция смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Водная полиция смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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