Морская полиция. Черноморск: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 16.02.2022)
16 февраля 2022 20:33
Морская полиция. Черноморск: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 16.02.2022)
пресс-служба канала ICTV
16 февраля на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 серия сериала Морская полиция. Черноморск. 3 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Морская полиция. Черноморск: Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого курортного городка Черноморск Одесской области. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.
3 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите в 21:30 на канале ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.