Морская полиция. Черноморск: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2022)
15 февраля 2022 22:30
Морская полиция. Черноморск: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2022)
пресс-служба канала ICTV
15 февраля на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 серия сериала Морская полиция. Черноморск. 2 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Морская полиция. Черноморск: Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого курортного городка Черноморск Одесской области. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.
2 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите в 21:30 на канале ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.