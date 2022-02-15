Морская полиция. Черноморск: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2022)

15 февраля 2022 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Морская полиция. Черноморск: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2022)
Морская полиция. Черноморск: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2022)
пресс-служба канала ICTV

15 февраля на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 серия сериала Морская полиция. Черноморск. 2 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Морская полиция. Черноморск: Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого курортного городка Черноморск Одесской области. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.

2 серию сериала Морская полиция. Черноморск смотрите в 21:30 на канале ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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