Провинциал - смотреть онлайн 18 серию от 08.02.2022

8 февраля на канале Интер вышла 18 серия сериала Провинциал. 16 серию сериала Провинциал смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 18 серии сериала Провинциал

Бизнесмен Марат Бекешин найден мертвым в своем кабинете. Под подозрением его партнер Николай Таманов, у которого с Бекешиным был серьезный бизнес-конфликт. Улики с места преступления работают против него. Но Таманов отрицает все очевидные факты…

Смотрите онлайн 18 серию сериала Провинциал от 08.02.2022 на tv.ua.