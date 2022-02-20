Провинциал - смотреть онлайн 18 серию от 08.02.2022
20 февраля 2022 23:50
Провинциал - смотреть онлайн 18 серию от 08.02.2022
пресс-служба канала Интер
8 февраля на канале Интер вышла 18 серия сериала Провинциал. 16 серию сериала Провинциал смотрите онлайн на tv.ua.
Провинциал:
Бизнесмен Марат Бекешин найден мертвым в своем кабинете. Под подозрением его партнер Николай Таманов, у которого с Бекешиным был серьезный бизнес-конфликт. Улики с места преступления работают против него. Но Таманов отрицает все очевидные факты…
Смотрите онлайн 18 серию сериала Провинциал от 08.02.2022 на tv.ua.