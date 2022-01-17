Провинциал - смотреть онлайн 2 серию от 17.01.2022
17 января на канале Интер выйдет 2 серия сериала Провинциал. 2 серию сериала Провинциал смотрите после эфира на tv.ua.
Николай Семашко – провинциальный участковый, трудолюбивый и сообразительный. После того, как он раскрывает резонансное преступление, его переводят на службу в город. Там новый следователь тоже хорошо себя зарекомендовал – природное чутье помогает ему распутывать сложные преступления. Однако его карьерному росту рады не все. Его невеста Светлана, заручившись поддержкой влиятельного отца, придумывает всевозможные уловки для возвращения любимого в родное село. Новые коллеги тоже мечтают о скорейшем увольнении Николая, ведь его появление в отделе спутало их планы по продвижению по карьерной лестнице. Принципиальный капитан Семашко также стал костью в горле у продажных чиновников – те любыми способами пытаются от него избавиться. В какой-то момент их игры заходят настолько далеко, что Николай оказывается не просто на грани увольнения, а фактически – на скамье подсудимых.
С какими еще трудностями придется столкнуться провинциальному детективу Семашко на новой должности в городе?
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