Провинциал - смотреть онлайн 1 серию от 17.01.2022

17 января 2022 17:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Провинциал - смотреть онлайн 1 серию от 17.01.2022
Провинциал - смотреть онлайн 1 серию от 17.01.2022
пресс-служба канала Интер

17 января на канале Интер выйдет 1 серия сериала Провинциал. 1 серию сериала Провинциал смотрите после эфира на tv.ua.

Читайте такжеОскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью
В центре сюжета Провинциала – история участкового полицейского из провинции Николая Семашко. Любознательность, принципиальность в работе и дух авантюризма помогают ему докопаться до сути любого дела. Однако в борьбе за справедливость он сам нередко оказывается под ударом... В главной роли – Алексей Морозов. В сериале играют такие известные актеры, как Дмитрий Шевченко, Оскар Кучера, Александр Пашков, Николай Боклан, Александр Наумов, Владимир Горянский и другие. Режиссер – Сергей Щербин.

Николай Семашко – провинциальный участковый, трудолюбивый и сообразительный. После того, как он раскрывает резонансное преступление, его переводят на службу в город. Там новый следователь тоже хорошо себя зарекомендовал – природное чутье помогает ему распутывать сложные преступления. Однако его карьерному росту рады не все. Его невеста Светлана, заручившись поддержкой влиятельного отца, придумывает всевозможные уловки для возвращения любимого в родное село. Новые коллеги тоже мечтают о скорейшем увольнении Николая, ведь его появление в отделе спутало их планы по продвижению по карьерной лестнице. Принципиальный капитан Семашко также стал костью в горле у продажных чиновников – те любыми способами пытаются от него избавиться. В какой-то момент их игры заходят настолько далеко, что Николай оказывается не просто на грани увольнения, а фактически – на скамье подсудимых.

С какими еще трудностями придется столкнуться провинциальному детективу Семашко на новой должности в городе?

Смотрите онлайн 1 серию сериала Провинциал от 17.01.2022 сразу после эфира на tv.ua.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы видео Провинциал

Материалы по теме

Надежда: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Сериалы

Надежда: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
Телешоу

Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 17.01.2022)
Сериалы

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 17.01.2022)
Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
Наука и техника

Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам

Популярное на сайте

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK