Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью
В прошлом году актер Оскар Кучера провел в Украине несколько месяцев на съемках сериала «Провинциал», премьера которого состоится 17 октября в 21:00 на телеканале «Интер».
Оскар, в сериале «Провинциал» отличный актерский состав. Как складывались отношения с актерами на съемочной площадке?
У нас была такая классная команда! Находиться вместе на площадке было настоящим удовольствием. Саша Пашков, Дима Шевченко, Леша Морозов, Влада Веревко и я – наша великолепная пятерка. К слову, с Димой мы очень давно дружим, с Лешей ранее снимался в другом проекте, а вот с остальными ребятами познакомился на съемках «Провинциала». Мы действительно подружились и даже после окончания съемок списываемся, общаемся.
Сериал насыщен экшн-эпизодами. Вам приходилось выполнять какие-то трюки в этом сериале?
В основном все было связано со стрельбой. У меня уже были проекты, где приходилось держать оружие в руках. Поэтому иногда на съемках я даже выступал в роли консультанта по просьбе других актеров.
Как вы думаете, чем сериал «Провинциал» будет интересен зрителям?
Во-первых, своей неординарной историей. Это сюжет, который захватывает. Каждая серия – это законченный эпизод и при этом все время идет развитие персонажей. Во-вторых, повторюсь, в сериале подобрался очень хороший актерский состав.
Из-за работы вам, наверняка, приходится много ездить/летать. Как обычно проводите время в дороге? Что обязательно должно быть в вашем чемодане?
Книжка, телефон, наушники, зарядка, чистое белье. Сейчас, например, вожу с собой книжку Карлоса Гонсалеса «Целуйте меня!» о воспитании детей.
На какой максимальный период вы покидали дом ради съемок? Как-то компенсируете семье свое длительное отсутствие?
Мы стараемся надолго не расставаться. Во время съемок в Киеве я раз в пару недель ездил домой. Но как-то были съемки в Узбекистане, где я провел четыре месяца. Тогда семья приезжала ко мне.
Часто ли ссоритесь с супругой?
Периодически. Что интересно, уже через полчаса я дико злюсь, но совсем не помню, из-за чего это произошло. Я какие-то вещи просто выключаю из памяти и затем зла не держу. «Я зла не помню. Я опять его возьму», – как пел Высоцкий.
К слову о ругани. Это правда, что один из актеров учил вас ругаться?
У вас есть сын от первого брака – вы с ним общаетесь?
Мои дети не остаются без родительского внимания. Саня замечательный парень. К сожалению, наши отношения с бывшей женой также повлияли и на наше общение со старшим сыном. Сейчас, слава Богу, наверстываем все понемногу. Хотя, конечно, хотелось бы больше. Но так бывает, когда люди живут совсем разными мирами – очень трудно вдруг в один момент стать сыном и отцом. Это практически невозможно. Поэтому, конечно, наше общение нерегулярно. И с моей стороны, наверное, есть множество косяков на эту тему. Но это жизнь.
Как воспитывали вас и как вы теперь воспитываете своих детей?
Папа меня достаточно либерально воспитывал. То есть, не особо. У моих родителей не было как такового времени заниматься моим воспитанием. При том я единственный ребенок в семье – это вообще курорт. Папа работал все время, был на съемках. Как и мама. То есть мы встречались вечером, когда они приходили с работы. Они мне доверяли всегда. И из-за этого, возможно, я не всегда доверяю своим детям. Доверяю, но проверяю. Потому что если бы меня проверяли хоть чуть-чуть, возможно, я бы достиг большего с точки зрения той же учебы. Я же даю своим детям возможность ненавидеть себя за то, что мучаю их с учебой. Так как считаю, что учиться – это просто необходимо. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Мне отец тоже всегда так говорил.
Если вам нужно принять какое-то решение, отправляетесь ли вы к кому-то за советом?
Смотрите сериал «Провинциал» с 17 января с понедельника по четверг в 21:00. Благодарим пресс-службу телеканала «Интер» за помощь в подготовке интервью.