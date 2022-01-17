Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью

Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью

В прошлом году актер Оскар Кучера провел в Украине несколько месяцев на съемках сериала «Провинциал», премьера которого состоится 17 октября в 21:00 на телеканале «Интер».

Чем ему запомнилась работа в 24-серийном детективе, как складывались отношения с партнерами по съемочной площадке, а также – в какие необычные места заводила актера его профессия – Оскар Кучера рассказал читателям TV.UA.

Оскар, в сериале «Провинциал» отличный актерский состав. Как складывались отношения с актерами на съемочной площадке?

У нас была такая классная команда! Находиться вместе на площадке было настоящим удовольствием. Саша Пашков, Дима Шевченко, Леша Морозов, Влада Веревко и я – наша великолепная пятерка. К слову, с Димой мы очень давно дружим, с Лешей ранее снимался в другом проекте, а вот с остальными ребятами познакомился на съемках «Провинциала». Мы действительно подружились и даже после окончания съемок списываемся, общаемся.

Сериал насыщен экшн-эпизодами. Вам приходилось выполнять какие-то трюки в этом сериале?

В основном все было связано со стрельбой. У меня уже были проекты, где приходилось держать оружие в руках. Поэтому иногда на съемках я даже выступал в роли консультанта по просьбе других актеров.

Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью / пресс-служба канала Интер

Как вы думаете, чем сериал «Провинциал» будет интересен зрителям?

Во-первых, своей неординарной историей. Это сюжет, который захватывает. Каждая серия – это законченный эпизод и при этом все время идет развитие персонажей. Во-вторых, повторюсь, в сериале подобрался очень хороший актерский состав.

Из-за работы вам, наверняка, приходится много ездить/летать. Как обычно проводите время в дороге? Что обязательно должно быть в вашем чемодане?

Книжка, телефон, наушники, зарядка, чистое белье. Сейчас, например, вожу с собой книжку Карлоса Гонсалеса «Целуйте меня!» о воспитании детей.

Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью / пресс-служба канала Интер

На какой максимальный период вы покидали дом ради съемок? Как-то компенсируете семье свое длительное отсутствие?

Мы стараемся надолго не расставаться. Во время съемок в Киеве я раз в пару недель ездил домой. Но как-то были съемки в Узбекистане, где я провел четыре месяца. Тогда семья приезжала ко мне.

Часто ли ссоритесь с супругой?

Периодически. Что интересно, уже через полчаса я дико злюсь, но совсем не помню, из-за чего это произошло. Я какие-то вещи просто выключаю из памяти и затем зла не держу. «Я зла не помню. Я опять его возьму», – как пел Высоцкий.

Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью / пресс-служба канала Интер

К слову о ругани. Это правда, что один из актеров учил вас ругаться?

Да, Олег Ефремов. Ой, это было очень смешно. Папин водитель заехал за Олегом Николаевичем, а затем они вместе заехали за нами, чтобы ехать на съемку. И тут он говорит: «Скажи «говно»». Я сижу с красными ушами уже. Мой папа говорит: «Олег, ты чего?». А он: «Мужик должен уметь ругаться. Скажи «говно»». (Смеется.) Я, кстати, в тот день чуть не вылетел из машины. Я очень хорошо это помню, потому что сидел у двери Волги – машина поворачивала и дверь открылась. Повезло, что меня папа поймал.

У вас есть сын от первого брака – вы с ним общаетесь?

Мои дети не остаются без родительского внимания. Саня замечательный парень. К сожалению, наши отношения с бывшей женой также повлияли и на наше общение со старшим сыном. Сейчас, слава Богу, наверстываем все понемногу. Хотя, конечно, хотелось бы больше. Но так бывает, когда люди живут совсем разными мирами – очень трудно вдруг в один момент стать сыном и отцом. Это практически невозможно. Поэтому, конечно, наше общение нерегулярно. И с моей стороны, наверное, есть множество косяков на эту тему. Но это жизнь.

Оскар Кучера: Я слушаю себя и свою семью / пресс-служба канала Интер

Как воспитывали вас и как вы теперь воспитываете своих детей?

Папа меня достаточно либерально воспитывал. То есть, не особо. У моих родителей не было как такового времени заниматься моим воспитанием. При том я единственный ребенок в семье – это вообще курорт. Папа работал все время, был на съемках. Как и мама. То есть мы встречались вечером, когда они приходили с работы. Они мне доверяли всегда. И из-за этого, возможно, я не всегда доверяю своим детям. Доверяю, но проверяю. Потому что если бы меня проверяли хоть чуть-чуть, возможно, я бы достиг большего с точки зрения той же учебы. Я же даю своим детям возможность ненавидеть себя за то, что мучаю их с учебой. Так как считаю, что учиться – это просто необходимо. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Мне отец тоже всегда так говорил.

Если вам нужно принять какое-то решение, отправляетесь ли вы к кому-то за советом?

К жене прислушиваюсь всегда. Признаться, я не всегда ее слушаю и иногда выслушиваю, о том, что я ее не слушаю. (Смеется.) Но она зачастую права. Вот взгляд со стороны все-таки необходим. А к друзьям – нет, наверное. У друзей я могу спросить совет, но уже обсуждать это все я буду, конечно, с женой. Все-таки я слушаю себя и свою семью, которая для меня намного важнее.

Смотрите сериал «Провинциал» с 17 января с понедельника по четверг в 21:00. Благодарим пресс-службу телеканала «Интер» за помощь в подготовке интервью.