Провинциал - смотреть онлайн 19 серию от 09.02.2022

21 февраля 2022 00:01 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Провинциал - смотреть онлайн 19 серию от 09.02.2022
Провинциал - смотреть онлайн 19 серию от 09.02.2022
пресс-служба канала Интер

9 февраля на канале Интер вышла 19 серия сериала Провинциал. 19 серию сериала Провинциал смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 19 серии сериала Провинциал:

Один за другим загадочно погибают несколько сотрудников министерства иностранных дел. Рядом с жертвами убийца оставляет фирменный знак — фигурку обезьяны из известной троицы «не вижу, не слышу, не говорю». Семашко выясняет, что все погибшие недавно вернулись из Японии, причем задолго до истечения срока плановой замены.

Смотрите онлайн 19 серию сериала Провинциал от 09.02.2022  на tv.ua.

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