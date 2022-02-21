Провинциал - смотреть онлайн 19 серию от 09.02.2022

9 февраля на канале Интер вышла 19 серия сериала Провинциал. 19 серию сериала Провинциал смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 19 серии сериала Провинциал

Один за другим загадочно погибают несколько сотрудников министерства иностранных дел. Рядом с жертвами убийца оставляет фирменный знак — фигурку обезьяны из известной троицы «не вижу, не слышу, не говорю». Семашко выясняет, что все погибшие недавно вернулись из Японии, причем задолго до истечения срока плановой замены.

Смотрите онлайн 19 серию сериала Провинциал от 09.02.2022 на tv.ua.