Будиночок на щастя 4 сезон 1-2 серії від 13.02.2023 дивитися онлайн

13 февраля 2023 20:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Будиночок на щастя 4 сезон 1-2 серії від 13.02.2023 дивитися онлайн
Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
youtube.com/@novychannel

13 лютого на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 1-2 серії 4 сезону серіалу Будиночок на щастя. 1-2 серії серіалу Будиночок на щастя 4 сезон від 13.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 серії серіалу Будиночок на щастя 4 сезон: Маша та Люба стали матусями. Макс легко вжився у роль тата, а Вася боїться брати на руки свого Тарасика. Він постійно уникає Любаню та шукає роботу по господарству. Більше того, Вася готовий поїхати на заробітки до Польщі, щоб не няньчитися із сином. На які хитрощі піде Макс, щоб змусити Васю взяти Тарасика на руки? Дивіться у серіалі Будиночок на щастя 4 сезон 1 серія від 13.02.2023.

1 серію серіалу Будиночок на щастя 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

2 серію серіалу Будиночок на щастя 4 сезон дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.

 

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