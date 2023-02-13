Будиночок на щастя 4 сезон 1-2 серії від 13.02.2023 дивитися онлайн

13 лютого на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 1-2 серії 4 сезону серіалу Будиночок на щастя. 1-2 серії серіалу Будиночок на щастя 4 сезон від 13.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 1 серії серіалу Будиночок на щастя 4 сезон: Маша та Люба стали матусями. Макс легко вжився у роль тата, а Вася боїться брати на руки свого Тарасика. Він постійно уникає Любаню та шукає роботу по господарству. Більше того, Вася готовий поїхати на заробітки до Польщі, щоб не няньчитися із сином. На які хитрощі піде Макс, щоб змусити Васю взяти Тарасика на руки? Дивіться у серіалі Будиночок на щастя 4 сезон 1 серія від 13.02.2023.

1 серію серіалу Будиночок на щастя 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

2 серію серіалу Будиночок на щастя 4 сезон дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.