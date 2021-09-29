Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

27 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 10 серия сериала Тайная любовь. 10 серию сериала Тайная любовь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Сюжет сериала Тайная любовь: Бывшие одноклассники Юрий и Люба Зацепина, которая бросила учебу в ВУЗе, чтобы помочь Юрию закончить юридический факультет, счастливы вместе. Казалось бы, их будущее предопределено и должно быть счастливым. Парень делает Любе предложение выйти замуж... если бы не роковое стечение обстоятельств.

После ресторана Юрий садится за руль машины Любы, вопреки уговорам взять такси и совершает наезд. Расскажет ли он правду, кто оказался под колесами автомобиля? Пострадает ли Люба от последствий ДТП?

10 серию сериала Тайная любовь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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