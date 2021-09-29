Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

29 сентября 2021 22:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
пресс-служба

27 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 10 серия сериала Тайная любовь. 10 серию сериала Тайная любовь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Сюжет сериала Тайная любовь: Бывшие одноклассники Юрий и Люба Зацепина, которая бросила учебу в ВУЗе, чтобы помочь Юрию закончить юридический факультет, счастливы вместе. Казалось бы, их будущее предопределено и должно быть счастливым. Парень делает Любе предложение выйти замуж... если бы не роковое стечение обстоятельств.

После ресторана Юрий садится за руль машины Любы, вопреки уговорам взять такси и совершает наезд. Расскажет ли он правду, кто оказался под колесами автомобиля? Пострадает ли Люба от последствий ДТП?

10 серию сериала Тайная любовь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Тайная любовь смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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