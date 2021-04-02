Без тебя: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 07.04.2021)

2 апреля 2021 23:00 Юлия Туренко
Без тебя: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 07.04.2021)
Без тебя: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 07.04.2021)
пресс-служба

7 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 серию сериала Без тебя. 5 серию мелодрамы Без тебя смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Главная героиня новой истории Без тебя – авантюристка Клара, которая способна взломать любой замок и запудрить любые мозги. Чтобы избежать тюрьмы, девушка идет на сделку со следствием, даже не подозревая, чем это для нее обернется.

Жизнь маленькой Кати – дочки следователя Николая Жаринова – резко меняется, когда в результате криминальных разборок гибнет ее семья. Опасаясь, что оставшуюся в живых Катю криминальный авторитет Зубов воспримет как ненужную свидетельницу, девочку забирает к себе ее крестный – профессиональный взломщик Григорий. В результате без семьи Катя проводит свое детство в притоне. Детская мечта девушки – стать полицейским, как папа, становится несбыточной. Вместо этого она превращается в нахальную пробивную аферистку Клару.

Однажды удача окончательно отворачивается от Клариты – ее ловит следователь Дмитрий. Чтобы не попасть в тюрьму, она должна помочь поймать неуловимого серийного убийцу Призрака, который непонятным образом проникает в дома жертв и так же необъяснимо исчезает оттуда. Вот только сделать это окажется совсем непросто.

5 серию сериала Без тебя смотрите 7 апреля в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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