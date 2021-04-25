Чужие грехи: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 28.04.2021)

25 апреля 2021 17:30 Юлия Туренко
Чужие грехи: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 28.04.2021)
Чужие грехи: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 28.04.2021)
кадр из сериала

28 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию сериала Чужие грехи. 13 серию мелодрамы Чужие грехи смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Чужие грехи: что может быть страшнее, чем пережить смерть любимого мужа? Дарье Грин - домохозяйке и матери двух детей, кажется, ничего. Но неожиданно оказывается, что жизнь ее теперь, как страшная сказка, чем дальше - тем страшнее. Мало того, что Дашу подозревают в убийстве собственного мужа, дочь едва не попадает в руки работорговцев, а сына подставляют наркодилеры, так и всю предыдущую жизнь, которая казалась такой счастливой, оказывается лишь декорацией... и разобраться со всем этим Даше придется самой, потому что верить нельзя никому... Или все-таки можно?

13 серию сериала Чужие грехи смотрите 28 апреля в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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