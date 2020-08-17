Евродиректор: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)

17 августа 2020 16:33 Юлия Крутиева
Евродиректор: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)
Евродиректор: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)
пресс-служба

20 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 серию сериала Евродиректор.

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Смотрите в 8 серии сериала Евродиректор: Даниэль Янсен приехал, чтобы за год превратить украинскую школу в Кривополе в современное европейское учебное учреждение. Зрители будут следить за приключениями, которые ждут нового директора. Пока не ясно, сможет ли он наладить контакт с учителями и школьниками, ввести новые правила и побороть существующий порядок, но новый директор позволит посмотреть на нашу жизнь глазами человека из "другого мира" и от души над собой посмеяться. Без преград в своем начинании главный герой не обойдется. Завуч Инесса Назаровна будет отстаивать и защищать существующий подход в сфере образования.

8 серию сериала Евродиректор смотрите 20 августа в 19:45 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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