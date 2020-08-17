Танька и Володька 4 сезон: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 20.08.2020)

20 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 серию 4 сезона сериала Танька и Володька.

Смотрите в 8 серии 4 сезона сериала Танька и Володька

"Танька и Володька" — скетчком о жизни пары влюбленных из Тернополя. Танька — смелая девушка с твердым характером, которая иногда позволяет себе вредничать. Володька — влюбленный в нее по самые уши тракторист, с готовностью исполняющий все капризы любимой. Если между ними случается недоразумение или конфликт — ребята быстро находят смешной и оригинальный способ помириться.

8 серию 4 сезона сериала Танька и Володька смотрите 20 августа в 18:45 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.