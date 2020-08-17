Танька и Володька 4 сезон: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)

17 августа 2020 14:55 Юлия Крутиева
Танька и Володька 4 сезон: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
Танька и Володька 4 сезон: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
кадр из сериала

19 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 серию 4 сезона сериала Танька и Володька.

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Смотрите в 6 серии 4 сезона сериала Танька и Володька:

"Танька и Володька" — скетчком о жизни пары влюбленных из Тернополя. Танька — смелая девушка с твердым характером, которая иногда позволяет себе вредничать. Володька — влюбленный в нее по самые уши тракторист, с готовностью исполняющий все капризы любимой. Если между ними случается недоразумение или конфликт — ребята быстро находят смешной и оригинальный способ помириться.

6 серию 4 сезона сериала Танька и Володька смотрите 19 августа в 18:45 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.  

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