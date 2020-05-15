Филин: Шестая невеста – смотреть 8 серию онлайн (эфир от 15.05.2020)

15 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Шестая невеста – смотреть 8 серию онлайн (эфир от 15.05.2020)
Филин: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 15.05.2020)

15 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала Филин.

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Мать Киры признается, что информация, которая ей нужна была от Киры  - это проверка ее нового волюбленного с помощью Филина, Кира обещает это сделать в обмен на отъезд матери восвояси, поскольку матери, как и прежде, на Киру наплевать и в голове у нее одни мужчины.

Тем веременем в отдел спускают дело о смерти молодой девушки, которую довели до самоубийства через интернет. Тайнственный человек под никнеймом «Анастасия Коваленко» находит молодых девушек, которые находятся в депрессивном состоянии и застявляет их покончить жизнь самоубийством. После очередного тупика «Анастасию» решают ловить на живца, Кира рассказывает свою историю переживания смерти любимого, в конце концов, с помощью Филина следователям удается выйти на конкретного человека, на совести которого 5 смертей.

Макс и Кира находят соседку убитого знакомого Косого, которая видела приезжавшую перед его смертью женщину. И это не может быть Марго, потому что женщина была брюнеткой, тогда как Марго – эффектная блондинка.

8 серию сериала Филин от 15.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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