Филин: Обратный отсчет - смотреть 9 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)

18 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию сериала Филин.

Смотрите в 9 серии сериала Филин

Причастность Марго к бандитским делам для Киры теперь под вопросом.

Марго на свадьбе у знакомых встречает девушку с кулоном на шее, кулоном, который 10 лет назад пропал вместе с дочерью известного бизнесмена. Ошибки быть не может, это точно ТОТ кулон. Но по делу истекает срок давности, и если сейчас кулон не приведет к преступнику, то дело будет окончательно и бесповортно закрыто… Раньше зацепок по делу не было никаких, а сейчас есть кулон и Филин, а значит, есть шанс за 2 дня раскрыть преступление.

При задержании виновного Марго спасает Кире жизнь, и Кира уже почти уверена, что Марго не причастна к грязным делам с оружием, однако вечером, занося отчет по делу в кабинет начальницы, Кира обнаружила пакет с черным париком точно такого цвета, как и волосы женщины, приходившей к знакомому Косого за несколько минут до его смерти.

9 серию сериала Филин от 18.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ