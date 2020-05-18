Филин: Чертова свадьба - смотреть 10 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)

18 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Филин.

Смотрите в 10 серии сериала Филин

В закрытом загороднем отеле прямо во время свадьбы происходит убийство: невеста, готовясь к первой брачной ночи, обнаруживает своего жениха в супружеской постели без головы, которую отрезали бензопилой. От увиденного невеста, находящаяс на 9м месяце беременности, начинает рожать. Очевидно, что сделал это кто-то из гостей или персонала… надолго задержать гостей в отеле. Дело отдают в отдел «Филин», который из-за недостатка времени ан время расследования переезжает в отель.

Тарас мучится от ревности, глядя, как Кира увлечена совместным расследованием с Максом. В конце концов они выходят на адрес Косого, но их ко-то опережает, и Косого находят уже мертвым. Марго так же, как и Кира с Максом, отсутствовала некоторое время в отделе, вернувшись, дает нелепое объяснение своему отсутствию, она взволнована и расстроена, но главное - на ее одежде пятно от крови.

10 серию сериала Филин от 18.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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