Филин: Отдай мое сердце - смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)

19 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Отдай мое сердце - смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)
Филин: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)

19 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию сериала Филин.

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Смотрите в 12 серии сериала Филин

В лесу под Киевом жительница села находит гроб с телом, который вымыло из земли после сильных летних ливней. В гробу обнаружили тело пропавшей несколько лет назад известной паталогоанатома с вырезанным сердцем…

Все указывает на месть преступников, коих довольно много после экспертиз убитой попало за решетку… Но зачем бандитам хоронить тело в гробу и вырезать сердце?

Филин выводит следователей на другие версии расследования.  

Тем временем начальник отделения Смишко в бешенстве от того, что Кира не дала Гнилоквасу «слить» смерть Косого. Смишко требует от Марго любыми способами контролировать своих подчиненных. Тем временем Гнилоквас ищет малейший повод, чтобы спровоцировать Киру и Макса, и доводит ситуацию до драки… Но зачем? И по чьей указке действует Гнилоквас? Марго или Смишко?

12 серию сериала Филин от 19.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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