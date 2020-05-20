Филин: Смерть выбирает жертву - смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)

20 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Смерть выбирает жертву - смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)
Филин: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)

20 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию сериала Филин.

Читайте такжеАктер сериала Филин Федор Ольховский: Работу домой не приношу
Смотрите в 14 серии сериала Филин

Автомобиль на высокой скорости выскакивает на встречную полосу, после чего врезается в дерево. Подбежавшие на помощь люди обнаружили тела твух девушек и отверстие от пули в лобовом стекле… Кто-то выстрелил водителю, которым оказалась известная блогерша и светская львица Анеш, в голову. Пассажирка была не пристегнута и находится в тяжелом состоянии, но жива.

Следователи пытаются отработать напрашивающиеся версии из профессиональной и личной жизни убитой, но неожиданный поворот в деле ставит все с ног на голову, когда приходит в себя вторая пострадавшая из расстерлянного автомобиля.

Расследуя это дело все еще без отстраненного Макса Кира часто советуется с паталогоанатомом Зоей Модестовной Кавун, заодно расспрашивает про вещество, обнаруженное на веках Косого. Кавун рассказывает Кире, что это дорогой, качественный крем для рук. А значит, там может быть обнаружено ДНК человека, который убил Косого…

Кира решает во что бы то не стало раздобыть образец ДНК Марго…

14 серию сериала Филин от 20.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

сериалы Филин сериалы онлайн сериал Филин

Материалы по теме

Филин: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)
Сериалы

Филин: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)
На Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми
Новости

На Чилдрен Кинофесте в четвертый раз выберут лучший фильм, снятый детьми
Назар Заднепровский признался, за что получил пинок от отца
Новости

Назар Заднепровский признался, за что получил пинок от отца
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии
Новости

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK