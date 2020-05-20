Филин: Смерть выбирает жертву - смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)
20 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию сериала Филин.
Автомобиль на высокой скорости выскакивает на встречную полосу, после чего врезается в дерево. Подбежавшие на помощь люди обнаружили тела твух девушек и отверстие от пули в лобовом стекле… Кто-то выстрелил водителю, которым оказалась известная блогерша и светская львица Анеш, в голову. Пассажирка была не пристегнута и находится в тяжелом состоянии, но жива.
Следователи пытаются отработать напрашивающиеся версии из профессиональной и личной жизни убитой, но неожиданный поворот в деле ставит все с ног на голову, когда приходит в себя вторая пострадавшая из расстерлянного автомобиля.
Расследуя это дело все еще без отстраненного Макса Кира часто советуется с паталогоанатомом Зоей Модестовной Кавун, заодно расспрашивает про вещество, обнаруженное на веках Косого. Кавун рассказывает Кире, что это дорогой, качественный крем для рук. А значит, там может быть обнаружено ДНК человека, который убил Косого…
Кира решает во что бы то не стало раздобыть образец ДНК Марго…
14 серию сериала Филин от 20.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ