Филин: Странные дети - смотреть 16 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

21 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию сериала Филин.

Смотрите в 16 серии сериала Филин

Из частного детского сада исчезают два мальчика, один из которых сын богатого бизнесмена от первого брака, а второй - внук пожилой няни одной из групп.

Отец одного из мальчиков рассказывает, что в последнее время его сын часто рассказывал о каких-то странных детках, которые могут забрать и отвести к мертвым родственникам.

Дело срочное и абсолютно тупиковое, поскольку камеры в саду не работали, и свидетелей исчезновения мальчиков нет, никто не просит выкуп за малышей.

Но искуственному интеллекту Филин все же удастся расследовать это запутанное преступление.

16 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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