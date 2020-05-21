Филин: Приговор судье - смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

21 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию сериала Филин.

Смотрите в 15 серии сериала Филин

В зале суда во время заседания, на котором судья зачитывала приговор чиновнику, виноватому в аварии со смертельным исходом для известной украинской реперши, судью снимает снайпер выстрелом в голову. Приговор так и не зачитан, из-за поднявшейся шумихи и резонанса дело поручают отделу с искусственным интеллектом. Макс в течение всего расследования ведет себя крайне холодно с Кирой, всячески ее игронирует и избегает совместных заданий. Кира решает, что он всегда работал на Марго, просто сначала пытался втереться в доверие к Кире. Тарас злится на Киру и из-за Макса, и потому, что Кира использовала его втумную для внутреннего расследования относительно Марго. Теперь посоветоваться Кира может только с Зоей Модестовной, которая верно подстказывает Кире присмотреться к окружению Косого.

15 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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