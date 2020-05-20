Филин: Убийство в прямом эфире - смотреть 13 серию онлайн (эфир от 20.05.2020)

20 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию сериала Филин.

Смотрите в 13 серии сериала Филин

В прямом эфире одного из телеканалов во время финала известного кулинарного шоу после дегустации блюда на глазах у всех телезрителей умирает ведущий, он же главный судья. Экспертиза показывает, что умер он от цианида, но принял он этот цианид не во время шоу, а раньше. Кому нужна была такая ужасная смерть звезды на глазах у всей страны? Искусственный интеллект «Филин» поможет распутать это резонансное дело

Из-за нападения Макса на Гнилокваса Смишко отстраняет Макса от работы. Дело совместно с Кирой и Андреем ведет Гнилоквас, который все время ошибается и всех раздражает. Тем временем Максу удается скопировать материалы из дела Косого, которое спрятано у Гнилокваса в сейфе. Не смотря на то, что многие улики и факты скрыты или уничтожены, Кира узнает важную информацию, что на веках Косого были обнаружены микро-частицы какого-то вещества. Возможно, убийца закрывал глаза умершему… А это уже зацепка!

13 серию сериала Филин от 20.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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