Филин: Двойное дно - смотреть 11 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)

18 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию сериала Филин.

Смотрите в 11 серии сериала Филин

Начальник управления Смишко, отправляясь утром из своей квартиры на работу, становится свидетелем того, как в своей машине взрывается довольно известный сотрудник полиции. Дело, расследование которого для сотрудников Филина является вопросом чести, контролирует генерал Лужный, тогда как расследование смерти Косого отдают подполковнику Гнилоквасу, не смотря на просьбы Киры отдать расследование Филину, который в этой серии научится говорить.

11 серию сериала Филин от 19.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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