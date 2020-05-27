Филин: Старые раны - смотреть 21 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)

27 мая 2020 13:00 Александр Кива
Филин: Старые раны - смотреть 21 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)

27 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию сериала Филин.

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Смотрите в 21 серии сериала Филин

Расследование убийства дочери Марго. Дети в автобусе стали случайными свидетелями: преступники убивали предшественника Смешко. Его смерть должна была выглядеть как самоубийство. Никто не должен был знать, где на самом деле и кто его убил. Поэтому от свидетелей избавились. Полиция имела два, как они думали, отдельных преступления - самоубийство и смерть детей. Только расследования Марго и Киры их объединит. Находят убийц, но это - лишь исполнители. Когда приходят их брать - находят мертвыми. Убийца опередил их всего на несколько минут. Кто заказчик - неизвестно. С 22 по 40 серию будем искать заказчика. Подозревать того же Смешко (потому что ему это было выгодно, но окажется, что это не он.)

21 серию сериала Филин от 27.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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