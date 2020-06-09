Филин: Заблуждение - смотреть 34 серию онлайн (эфир от 09.06.2020)
9 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 34 серию сериала Филин.
По сюжету сериала «Филин» – работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений...
34 серию сериала Филин от 09.06.2020 смотрит онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ