Филин: Охота на фантом - смотреть 40 серию онлайн (эфир от 12.06.2020)

12 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 40 серию сериала Филин.

Смотрите в 40 серии сериала Филин

Марго исчезает. Ее нигде нет. Смешко очень взволнован, видно, что Марго ему далеко не безразлична.

Помогает Кире в поисках Марго. Все ниточки собственного расследования Киры о расстреляном автобусе сходятся к одному человеку, и Смешко шокирован открытием правды.

Макс тоже делает выбор - он хочет быть с Кирой. Принимает решение поговорить с дочерью, рассказать правду - мама их бросила и не вернется.

После окончания расследования следователи возвращаются в участок и видят, как сбушникы выносят серверы и Филина, а Тараса арестовывают: они с Филином причастны к серьезному преступлению государственного масштаба....

40 серию сериала Филин от 12.06.2020 смотрите в 13:45 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ