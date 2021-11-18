Гром среди ясного неба: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

18 ноября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Гром среди ясного неба: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
пресс-служба канала Украина

18 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 серия сериала Гром среди ясного неба. 16 серию сериала Гром среди ясного неба смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеКогда умрет любовь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.11.2021)
Сюжет сериала Гром среди ясного неба: Картина с многослойным динамичным сюжетом повествует о жизни молодой девушки Вали. Однажды вечером ее пытаются изнасиловать. Однако по счастливой случайности неподалеку оказывается молодой человек Алексей, который спасает главную героиню от беды. Напуганная девушка убегает с места происшествия, не успев даже рассмотреть своего защитника. А он тем временем обнаруживает, что, не рассчитав сил, убил насильника. В результате чего оказывается на скамье подсудимых и вскоре попадает в тюрьму. Алексею, вернувшись на волю, предстоит узнать не только о предательстве любимой, но и о других шокирующих подробностях, касающихся его семьи, что в корне изменят его жизнь и вновь переплетут их с Валей судьбы.

16 серию сериала Гром среди ясного неба смотрите 18 ноября в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Гром среди ясного неба смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы канал Украина видео сериалы 2021 сериалы онлайн Гром среди ясного неба

Материалы по теме

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Сериалы

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Орел и Решка. Земляне: Цифровое государство и роботы-почтальоны – интересные факты об Эстонии
Путешествия

Орел и Решка. Земляне: Цифровое государство и роботы-почтальоны – интересные факты об ЭстонииЭксклюзив
Магнитные бури 18 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 18 ноября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 18 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 18 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK