Хрустальные вершины: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 11.05.2021)
11 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 серия сериала Хрустальные вершины. 4 серию сериала Хрустальные вершины смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но строгий отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что ее будущее безоблачно. У нее отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.
4 серию сериала Хрустальные вершины смотрите 11 мая в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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