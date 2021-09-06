Клятва врача: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)

6 сентября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Клятва врача: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
Клятва врача: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
пресс-служба

6 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 10 серия сериала Клятва врача. 10 серию сериала Клятва врача смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 серии сериала Клятва врача: После бандитской перестрелки пациентом Томы становится один из людей Бура - Феликс. Под действием обезболивающего Феликс начинает бредить. Он рассказывает ужасные вещи… Тома считает, что бред – результат взаимодействия лекарства и алкоголя, принятого раненным накануне.

Во время дежурства Тома с бригадой попадают под обвал здания. Из-за истерики оказавшихся под зданием людей, они едва не погибают. Но Тома за последние месяцы работы на бандитов сильно изменилась. Она останавливает начавшуюся драку. Под её руководством, людям удается выбраться. В это время, снаружи водитель Степаныч оказывает всем неоценимую услугу… И едва не попадает из-за этого в полицию…

Леша живет на улице, продает остатки своих вещей, и надеется помириться с Ингой. Даша винит Тому и бабушку Софью в решении оставить ребенка, и не испытывает никаких чувств к дочери. Фельдшера Артёма ловят на совершении преступления…

Тома не может выкинуть из головы бред Феликса. Она проводит небольшое расследование, и узнает о страшной тайне, которую скрывает мужчина. Томе приходится принять непростое решение…

10 серию сериала Клятва врача смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Клятва врача смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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