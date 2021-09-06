Клятва врача: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)

6 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 10 серия сериала Клятва врача. 10 серию сериала Клятва врача смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 10 серии сериала Клятва врача : После бандитской перестрелки пациентом Томы становится один из людей Бура - Феликс. Под действием обезболивающего Феликс начинает бредить. Он рассказывает ужасные вещи… Тома считает, что бред – результат взаимодействия лекарства и алкоголя, принятого раненным накануне.

Во время дежурства Тома с бригадой попадают под обвал здания. Из-за истерики оказавшихся под зданием людей, они едва не погибают. Но Тома за последние месяцы работы на бандитов сильно изменилась. Она останавливает начавшуюся драку. Под её руководством, людям удается выбраться. В это время, снаружи водитель Степаныч оказывает всем неоценимую услугу… И едва не попадает из-за этого в полицию…

Леша живет на улице, продает остатки своих вещей, и надеется помириться с Ингой. Даша винит Тому и бабушку Софью в решении оставить ребенка, и не испытывает никаких чувств к дочери. Фельдшера Артёма ловят на совершении преступления…

Тома не может выкинуть из головы бред Феликса. Она проводит небольшое расследование, и узнает о страшной тайне, которую скрывает мужчина. Томе приходится принять непростое решение…

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