На твоей стороне-2: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 10.09.2020)

10 сентября 2020 23:05 Юлия Крутиева
На твоей стороне-2: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 10.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 10.09.2020)
кадр из сериала

10 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию 2 сезона сериала На твоей стороне.

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Вторая часть истории На твоей стороне расскажет о новом времени в жизни главной героини - нейрохирурга Анастасии Стрелецкой (Дана Абызова). Ее враги, притворяясь друзьями и благотворителями, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.

16 серию сериала На твоей стороне-2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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