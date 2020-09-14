На твоей стороне-2: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)
14 сентября 2020 02:00
На твоей стороне-2: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)
кадр из сериала
17 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят последнюю 24 серию 2 сезона сериала На твоей стороне.
На твоей стороне расскажет о новом времени в жизни главной героини - нейрохирурга Анастасии Стрелецкой (Дана Абызова). Ее враги, притворяясь друзьями и благотворителями, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.
24 серию сериала На твоей стороне-2 смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.