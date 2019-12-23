Невеста из Стамбула: смотреть 257 серию онлайн (эфир от 23.12.2019)

23 декабря 2019 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 257 серию онлайн (эфир от 23.12.2019)
Невеста из Стамбула: смотреть 257 серию онлайн (эфир от 23.12.2019)
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23 декабря на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 257 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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«Невеста из Стамбула»: это мелодраматическая история о непростых отношениях между молодой невесткой и родственниками мужа. Она вышла замуж и мечтала о долгой счастливой жизни, но самые родные люди пытаются разрушить ее мечты.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 256 серию сериала Невеста из Стамбула.

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