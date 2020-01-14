Невеста из Стамбула: смотреть 267 серию онлайн (эфир от 14.01.2020)

14 января 2020 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 267 серию онлайн (эфир от 14.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 267 серию онлайн (эфир от 14.01.2020)
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14 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 267 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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Смотрите в 267 серии сериала «Невеста из Стамбула»: Фарук признается Эсме, что уволился из фирмы. Но как и все последние новости, женщина воспринимает это слишком бурно. Это приводит к очередной семейной ссоре, и даже Сурейя обижается на мужа, потому что тот не поделился с ней своими планами. Но Фарук уверен, что теперь должен позаботиться о себе и найти собственный путь. В это время Мерт помогает Диляре справиться с высокой температурой Умута. И выясняет, что учительница музыки, так же как и он, не замужем. Анастасия рассказывает Осману, что уволился, и тот сразу подозревает неладное.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 266 серию сериала Невеста из Стамбула.

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