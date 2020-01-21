Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)

21 января 2020 22:40 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
turkstar.in

21 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 281 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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Смотрите в 281 серии сериала «Невеста из Стамбула»: Сенем никак не может простить себе, что она столько лет жила спокойно рядом с Сурейей и скрывала правду. Из-за ссоры с Дилярой Мерт не приезжает в музыкальную школу. В это время Акиф берется за управление новым рестораном Фарука. Эсма приходит к Сенем, чтобы поддержать женщину. Но внезапно у нее происходит провал в памяти. Тете ничего не остается, как только позвонить Сурейе и просить у нее помощи. Но впоследствии выясняется, что и невестку женщина не узнает и видит в ней Киймет.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 280 серию сериала Невеста из Стамбула.

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