Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
21 января 2020 22:40
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
turkstar.in
21 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 281 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 281 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: Сенем никак не может простить себе, что она столько лет жила спокойно рядом с Сурейей и скрывала правду. Из-за ссоры с Дилярой Мерт не приезжает в музыкальную школу. В это время Акиф берется за управление новым рестораном Фарука. Эсма приходит к Сенем, чтобы поддержать женщину. Но внезапно у нее происходит провал в памяти. Тете ничего не остается, как только позвонить Сурейе и просить у нее помощи. Но впоследствии выясняется, что и невестку женщина не узнает и видит в ней Киймет.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
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