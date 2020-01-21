Невеста из Стамбула: смотреть 279 серию онлайн (эфир от 20.01.2020)
21 января 2020 16:30
Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 279 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
turkstar.in
20 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 279 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
Смотрите в 279 серии сериала «Невеста из Стамбула»
: Сурейя приходит к тете, чтобы узнать правду об аварии. Сенем рассказывает о своем долге и о мести бандитов, из-за которой погибли невинные люди. Диляра идет на свидание с Мертом, а Адем в это время впервые берет Умута к себе домой. Однако он не сказал бывшей жене о том, что они будут проводить время вместе с Гюнеш. Фарук не выдерживает и снова пытается расспросить Сурейю, что произошло. И она наконец открывается мужу. Диляра узнает, что Гюнеш проводит время с ее ребенком, и просит Мерта как можно быстрее привезти ее к Адему. Там мужчина оказывается втянутым в очередной конфликт.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 278 серию сериала Невеста из Стамбула.