Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
17 января 2020 22:40
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
turkstar.in
17 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 276 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
«Невеста из Стамбула»: Сурейя узнает, что большинство ее светлых воспоминаний о родителях придумала она сама еще в детстве и что много времени с ней проводила тетя Фатьма, которую она не помнит. После разговора с Фаруком Адем решает помириться с Фикретом. Фарук приглашает братьев и Акифа на встречу вечером, чтобы показать им ресторан. В это время Сурейя находит тетю Фатьму, и ее память начинает понемногу восстанавливаться. По просьбе Гюнеш Адем идет к психологу. Фатьма много рассказывает Сурейи о ее детстве, но почти ничего - о ее родителях. Тетя также отдает ей мамину шкатулку, которую за всю жизнь так и не решилась открыть.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 275 серию сериала Невеста из Стамбула.