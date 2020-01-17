Невеста из Стамбула: смотреть 275 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
17 января 2020 22:30
Невеста из Стамбула: смотреть 275 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
turkstar.in
17 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 275 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
«Невеста из Стамбула»: Адем настолько взволнован тем, что к Диляре приходит другой мужчина, что полностью портит совещание с немцами. Анастасия забирает вещи из особняка, Сурейя просит ее не покидать Османа. Однако девушка твердо решила вернуться к себе на родину. Гюнеш, как и обещала, отчитывает мужа за его ссору с Дилярой, и заставляет его пойти к психологу. Фикрет делится с Фаруком, что у него не получается полностью доверять Адему. Осман догоняет Анастасию и просит ее вернуться, потому что уверен в своих чувствах. После очередного увиденного кошмара, Сурейя просит тетю встретиться с ней утром.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 274 серию сериала Невеста из Стамбула.