Невеста из Стамбула: смотреть 272 серию онлайн (эфир от 16.01.2020)
16 января 2020 17:50
Невеста из Стамбула: смотреть 272 серию онлайн (эфир от 16.01.2020)
turkstar.in
16 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 272 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».
«Невеста из Стамбула»: за семейным ужином оказывается, что Эсма не помнит Анастасию. Все осознают, что несмотря на лечение, болезнь слишком быстро прогрессирует. Поэтому Сурейя просит девушку все же остаться, а Осман уговаривает чувствовать себя не сиделкой, а частью этого дома. Хотя, учитывая обстоятельства, им снова придется прятать от Эсмы свои отношения. Сурейя снова видит страшный сон. Утром все узнают. что пресса уже написала об увольнении Фарука. Теперь Фикрету и Адему необходимо как можно быстрее сформировать план дальнейших действий. А Фарук тем временем решает поехать в офис, чтобы устроить пресс-конференцию.
Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.
Также смотрите 271 серию сериала Невеста из Стамбула.