Невеста из Стамбула: смотреть 269 серию онлайн (эфир от 15.01.2020)

15 января 2020 17:00 Юлия Крутиева
Невеста из Стамбула: смотреть 269 серию онлайн (эфир от 15.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 269 серию онлайн (эфир от 15.01.2020)
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15 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 269 серию турецкого сериала «Невеста из Стамбула».

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Смотрите в 269 серии сериала «Невеста из Стамбула»: Фарук предлагает Сурейе улететь в Лондон: так они дадут матери возможность успокоиться, а сами увидят сына и отдохнут. Но в это время к ним приходит Мустафа и приносит сумку Эсмы со всеми вещами, которую он нашел на дороге возле особняка. Впоследствии оказывается, что женщина исчезла и никто не знает, где ее искать. Сурейя ищет подсказку в дневнике свекрови, но вместо этого находит заметки со всеми ее переживаниями. Впоследствии Фаруку сообщают, что Эсму нашли на кладбище. Он вместе с Гарипом срочно едет к матери, но там оказывается, что у нее помрачился рассудок.

Новую серию сериала «Невеста из Стамбула» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Также смотрите 268 серию сериала Невеста из Стамбула.

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